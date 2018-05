A cura della Redazione

Violenza sessuale nei confronti di una ragazza, arrestato. Gli agenti della Polfer hanno bloccato alla Stazione di Napoli Centrale un senegalese 25enne. Due donne stavano urlando attirando l'attenzione dei poliziotti. Una delle due, di 21 anni, napoletana, ancora scossa e spaventata, aveva indicato l'extracomunitario come colui che poco prima l'aveva palpeggiata nella parti intime.

Il giovane è stato condannato per direttissima a un anno e quattro mesi di reclusione

Nel corso dei controlli nello scalo ferroviario, è stato arrestato anche un marocchino di 31 anni. L'uomo è stato notato dirigersi in modo frettoloso verso l’uscita della Stazione reggendo nelle mani un telefono cellulare Iphone. Alla specifica richiesta di chi fosse il telefonino, lo straniero non ha fornito risposte convincenti. Deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, dai controlli effettuati è emerso anche che a suo carico era stata emanata una nota di rintraccio per la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di furto e violenza sessuale ai danni di una donna avvenuti a Torre del Greco.

