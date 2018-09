A cura della Redazione

È partito il nuovo anno scolastico, ma il servizio mensa no. Ancora bloccata la gara per l’aggiudicazione del servizio mensa a Torre del Greco.

«Restano con le mani in mano 50 lavoratori che aspettano il passaggio di cantiere. Disagi per le famiglie che si vedono costrette a far portare da casa i pasti ai loro figli - doce il consigliere comunale di opposizione, Luigi Mele -. Una situazione vergognosa, dove l’attuale governo cittadino non riesce a svolgere l’ordinaria amministrazione e tiene sul limbo 50 lavoratori che aspettano di iniziare a svolgere le loro mansioni, come previsto dal capitolato d’appalto. Al contempo, numerose famiglie aspettano l’avvio del servizio mensa, con immancabili disagi per loro».

Mele bacchetta dunque l'Amministrazione comunalde del sindaco Giovanni Palomba. «Ha l’obbligo di dare una risposta rapida a queste persone che rischiano il posto di lavoro e alle mamme impensierite per i loro bambini che sono costretti a restare a scuola con orario prolungato, ma senza il servizio mensa», concludeil candidato alla carica di primo cittadino alle scorse elezioni comunali.

