A cura della Redazione

Vìola il DASPO al quale era stato sottoposto dal 2014 per andare a vedere la Turris. Arrestato dalla Polizia.

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato in flagranza differita - come prevede la legge - Gaetano Borriello, 58 anni, pregiudicato. L'uomo non avrebbe potuto entrare al "Liguori" perché inibito dal provvedimento di DASPO (Divieto Accesso alle Manisfestazione Sportive) emesso dal Questore di Napoli il 5 giugno 2014, con scadenza giugno 2019. Ed invece era sugli spalti per assistere al match tra la Turris e il Troina di domenica scorsa.

Borriello, alias 'o trombon, è stato notato dagli agenti - in servizio di ordine pubblico - tra gli ultras locali, poco prima dell'inizio della partita.

I poliziotti della Scientifica hanno provveduto ad effettuare una documentazione videofotografica, dalla quale è emersa inequivocabilmente l’identità del 58enne, così consentendo di procedere all’arresto in flagranza differita.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook