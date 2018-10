A cura della Redazione

“I miei più sinceri ringraziamenti a Luigi Sanguigno per l’impegno dimostrato durante la campagna elettorale e per aver affrontato una sfida difficile: la candidatura a sindaco del Movimento 5 stelle per il comune di Torre del Greco“.

Lo afferma Luigi Gallo, presidente M5S della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, dopo le dimissioni di Sanguigno da consigliere comunale consegnate per impegni lavorativi. “

Torre del Greco dà ora il benvenuto a Santa Borriello, la nuova consigliera da anni impegnata nei diritti all’infanzia. Con lei ed il consigliere Vincenzo Salerno ed il Movimento 5 stelle proseguirà le sue battaglie sul territorio - conclude Gallo -, in primis rifiuti, trasporto pubblico e i ritardi nelle mense scolastiche".