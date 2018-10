A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato Claudio Candurro, 27enne corallino, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, a seguito di un’attività info investigativa, hanno fatto irruzione in un’abitazione in Vico Bufale, utilizzata dal giovane. Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto in un mobiletto della cucina 7 involucri contenente cocaina per un peso di circa 4 grammi, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento.

La sostanza stupefacente nonché tutto il materiale è stato sequestrato. Candurro è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto per la giornata di domani.

