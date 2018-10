A cura della Redazione

Tanti fedeli ad accogliere le spoglie del Beato Vincenzo Romano, giunte via mare dalla Parrocchia Santa Maria della Pietà di Procida al porto di Torre del Greco.

Le reliquie verranno portate in processione lungo le strade del centro storico, fino all'arrivo alla Basilica di Santa Croce. Qui - ore 18.30 - ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare, con i rappresentanti delle Istituzioni, in primis il sindaco Giovanni Palomba.

La città vive dunque con trepidazione l'attesa per la canozzazione del «prete lavoratore», che avverrà domenica 14 ottobre in piazza San Pietro a Roma. Già installato l'arazzo con l'immagine del Santo sul colonnato di piazza San Pietro. In quella giornata, la Basilica di Santa Croce resterà aperta fino alla mezzanotte per la venerazione delle spoglie da parte dei pellegrini che torneranno dal Vaticano dopo aver assistito alla proclamazione del Santo.

(foto Gaetano Formisano)

