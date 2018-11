A cura della Redazione

Ciro Ascione, 38enne di Torre del Greco, è stato arrestato dai poliziotti del locale Commissariato per il reato di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.

Gli agenti, transitando in via Lamaria, hanno notato provenire da via Ruggiero un motociclo con a bordo il conducente che indossava un casco integrale. Contestualmente si sono udite le urla di una donna. Un altro giovane, sempre con casco intergrale che gli copriva il volto, in una mano impugnava una pistola e nell’altra stringeva una borsa grigia.

I poliziotti hanno intimato l’alt al rapinatore che ha tentato di dirigersi in via del Monte, ma ormai bloccato ha lasciato cadere l’arma e la borsa; il complice è riuscito a far perdere le sue tracce.

Gli agenti hanno accertato che poco prima i due, in via Ruggiero, hanno atteso che la vittima, una 40enne, scendesse dall’autovettura che stava parcheggiando per aggredirla colpendola al volto col calcio della pistola e impossessarsi della borsa.

La malcapitata è stata medicata con una prognosi di dieci giorni, successivamente è rientrata in possesso dei suoi beni.

L’arma utilizzata dal 38enne è risultata essere giocattolo privata del tappo rosso.

L’uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.