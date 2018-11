A cura della Redazione

Stop agli eco-punti. Non si tratta della chiusura delle isole ecologiche ma dei bonus che i cittadini ricevevano per la pesatura delle frazioni differenziate dei rifiuti. Incentivi che si tramutavano poi in buoni-spesa da utilizzare nei supermercati (10 euro ogni mille punti accumulati).

Il Comune ha infatti disposto la «sospensione temporanea del servizio, fino a nuove disposizioni». Il sistema di premialità viene dunque accantonato, almeno per il momento. Peccato, perché rappresentava un ottimo strumento di incentivazione della corretta pratica di differenziazione dei rifiuti. Evidentemente la decisione è scaturita dall'emergenza che sta attraversando la città sul fronte della igiene ambientale e dall'ormai non più procrastinabile riassetto organizzativo dell'intero sistema di raccolta. Ma anche suggerita da questioni meramente economiche, dato che i fondi a disposizione erano elargiti dal Comune.

I voucher accumulati fino ad ora saranno riconosciuti agli utenti che hanno collezionato minimo 500 punti. Potranno ritirarsi dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso l’Ufficio Igiene Ambientale - Complesso La Salle - Palazzina B, dal 3 al 31 dicembre 2018.

Per il ritiro è obbligatorio presentarsi con un valido documento di riconoscimento e la documentazione dell’avvenuto pagamento della TARI anno 2018.

