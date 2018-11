A cura della Redazione

“Quello che sta accadendo a Torre del Greco è un fatto gravissimo. Cumuli di immondizia per le strade, cittadini lasciati allo sbando e senza risposte, una situazione igienico sanitaria precaria che rischia di esplodere in ogni momento”, commentano il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e lo speaker radiofonico di Radio Marte, Gianni Simioli, in merito a quanto sta accadendo negli ultimi mesi alla città e riportando un dossier fotografico segnalato dagli stessi abitanti ed esprimendo il pieno sostegno e solidarietà alla popolazione locale.

“Le immagini che ci arrivano delle isole ecologiche sommerse dai sacchetti e dei roghi, tre negli ultimi due mesi, appiccati ci fanno temere il peggio. Ancora una volta ai cittadini viene consegnata una realtà sprovvista di regole e piani d’emergenza. Torre del Greco è l’unica città costiera a non essere provvista di un sito comunale per il deposito temporaneo dei rifiuti. Il tutto grazie alla precedente gestione del sindaco Borriello".

“In questi giorni - prosegue Borrelli - sono state rese note anche le indagini nel Casertano su delega della DDA di Napoli per gare di appalto per il servizio ecologia, con intrecci inquietanti tra amministratori, imprenditori e politici. Tutto questo non può che avvilirci profondamente. Il passato con cumuli di rifiuti che sommergevano la Campania pare non abbia insegnato nulla. La criminalità e la mala politica hanno un solo obiettivo: causare nuove emergenze per gestirle con guadagni d'oro”.

