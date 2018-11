A cura della Redazione

E' andata in onda nella trasmissione tv Striscia la Notizia l'intervista al sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba (clicca QUI), sull'emergenza rifiuti. L'inviato Luca Abete si è presentato a Palazzo Baronale con un salvagente, per "salvare" i cittadini che rischiano di "annegare" nell'immondizia.

Il sindaco ha parlato delle difficoltà che in questi mesi sta vivendo la quarta città della Campania sul versante della nettezza urbana. «Stiamo approntando il nuovo piano industriale che prevede il porta a porta - ha detto -. Poi passerà al vaglio della giunta e del Consiglio comunale». Il nuovo piano è stato redatto dall'architetto Antonino Di Palma, il tecnico incaricato al riguardo. «Sarà pronto - ha aggiunto Palomba - entro il 25 novembre».

«L'intervista è durata oltre 15 minuti - ha scritto Palomba sulla sua pagina Facebook -. Luca Abete è stato accolto aprendogli tutte le porte. Lui stesso si è meravigliato dell'ottima accoglienza. Il clima era disteso, cordiale e sorridente. Bisognerebbe vederla tutta l'intervista.per capire e comprendere il bene che voglio alla mia città. La munnezza esiste e mi sono preso tutte le colpe. La storia la conoscete bene tutti, specialmente ex amministratori. Ora è il tempo di agire. Non è facile perché il tutto viene da lontano, ma spero in tempi brevi di far finire la storia. Criticatemi, offendetemi, denigratemi. Io ho un obiettivo, il sistema porta a porta. Togliere le isole della munnezza, messe fuori alle scuole, in mezzo alle strade. Io - ha concluso - ero consigliere di opposizione e gridavo no!».

Intanto, hanno destato ilarità le dichiarazioni del primo cittadino - che è stato ospite anche del programma Mattino Cinque - rilasciate sempre a Luca Abete. Alla domanda "perché c'è tanta spazzatura in giro", Palomba ha risposto ironicamente dicendo che evidentemente i torresi mangiano tanto. Il popolo dei Social si è scatenato tra commenti più o meno divertenti. E ha fatto la sua comparsa un fotomontaggio che sta spopolando in Rete e su WhatsApp, in cui si raffigura Palomba vestito da medico (nutrizionista) con in mano una banana e una pera. "Varato il nuovo piano industriale rifiuti per risolvere i problemi della città: tutti a dieta!", la scritta che campeggia sulla immagine.

