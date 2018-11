A cura della Redazione

Più di due quintali di prodotti ittici sequestrati a Torre del Greco in una nota pescheria. Il blitz è scattato mercoeldì scorso, ed ha visto impegnati il personale della Guardia Costiera corallina, dell'ASL e della Polizia Municipale.

Contestato il cattivo stato di conservazione di polipi e gamberi, per complessivi 220 kg, per gran parte dei quali non è stato possibile risalire neanche alla provenienza (assenza di tracciabilità). Denunciati i responsabili, mentre il pescato è stato sequestrato e distrutto, non essendo idoneo al consumo.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook