A cura della Redazione

Fuga d'amore. Si era allontanata sabato scorso dalla sua casa, a Torre del Greco, per raggiungere il fidanzatino a Roma, destando la preoccupazione dei genitori ai quali non aveva detto nulla. Una 15enne corallina è stata rintracciata dagli agenti della Polizia Ferroviaria alla Stazione Termini della Capitale. La madre e il padre, non avendo più notizie della figlia, avevano allertato i carabinieri, segnalandone l'allontanamento. I militari dell'Arma di Torre del Greco hanno diramato così una nota di ricerca che fortunatamente ha dato esito positivo.

I poliziotti hanno iniziato a monitorare i treni provenienti da Napoli sino a quando si sono imbattuti in una ragazza corrispondente alla descrizione fornita.

Una volta accertato che si trattava della giovane, l’hanno accompagnata assieme al fidanzatino negli uffici presso il primo binario per poter chiamare i suoi genitori che, rasserenati, si sono subito messi in viaggio per poter riabbracciare la loro figlia.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook