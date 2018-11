A cura della Redazione

Isole pedonali a Torre del Greco nei weekend pre natalizi. L'Amministrazione del sindaco Giovanni Palomba, su proposta dell'assessora alla Viabilità, Monica Ascione, e di concerto con il Comando di Polizia Locale, guidato da Salvatore Visone, ha istituito le aree interdette al traffico nel centro cittadino. Si comincia sabato 1 dicembre: dalle ore 16.30 alle 20.30, resteranno chiuse al transito veicolare via Colamarino, via Salvator Noto, via Roma (da via Piscopia a via Vittorio Veneto).

Domenica 2 dicembre, stesse disposizioni, però al mattino, dalle 9 alle 13. Il tutto si ripeterà nel weekend del 15 e 16 dicembre, con l'eccezione che in questa ultima giornata l'isola pedonale ci sarà anche la sera, dalle 16.30 alle 20.30.

Sabato 8 dicembre, invece, giorno della processione dell'Immacolata, è prevista la chiusura totale dalle ore 9 alle ore 20 di corso Vittorio Emanuele (da via Circumvallazione a via Diego Colamarino), via Diego Colamarino, via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto, I traversa VItttorio Veneto. Identica previsione per domenica 9 dicembre.

In tutti questi casi, nelle zone interessate, è fatto divieto di sostare con le auto, pena la rimozione coatta. Parcheggi disponibili agli ex Molini Marzoli, zona ex Trinità in via Circumvallazione e piazzale Ferrovia (zona Stazione FS).

«Abbiamo cercato - spiega l'assessora Ascione - di contemperare ed uniformare le richieste dei commercianti alle esigenze dell'Amministrazione comunale. Sono certa che il provvedimento disposto offrirà un respiro in più ed una maggiore comodità sia ai commercianti sia ai cittadini che saranno, in questo modo, maggiormente incentivati a fermarsi nelle aree pedonali».

Ancora da decidere le eventuali chiusure per le vigilie di Natale e Capodanno e per gli altri giorni festivi di questo periodo.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook