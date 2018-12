A cura della Redazione

ZTL a Torre del Greco per le festività natalizie. Nei giorni 22, 23, 29 e 30 dicembre, restaranno chiuse al traffico via Diego Colamarino, via Salvator Noto e via Roma - nel tratto compreso tra intersezione con via Piscopia a quella con via Vittorio Veneto.

Sabato 22 e sabato 29, l'interdizione al transito veicolare e alla sosta varrà dalle ore 16.30 alle 21.30; le domeniche del 23 e 30, dalle 9 alle 13.

Per le due vigilie (24 e 31 dicembre), invece, saranno pedonalizzati via Colamarino, via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto e corso Vittorio Emanuele. I veicoli non potranno circolare dalle 10 alle 18.

Aree di parcheggio in via Calastro (ex Molini Marzoli), zona stazione delle Ferrovie dello Stato (piazzale della Ferrovia) e via Circumvallazione (ex SS Trinità).

Venerdì 21 dicembre, a partire dalle ore 19, spettacolo di cabaret, musica e magia in largo Costantinopoli, organizzato dalla associazione Centro onlus e dal Comune. Protagonisti saranno i comici di Made in Sud: Nello Iorio (il nonno moderno), le Sex and Sud Luisa e Floriana, Enzo Fischetti (il professore), Peppe Laudato ('o chiattone) e Rosaria Mele (Miss Illude), Alessandro Bolide, Ivan e Cristiano, Enzo e Sal, Mino Abbacuccio, Nando Varriale, Edoardo Guadagno, Lello Toscano (Gigino Don Perignon) e gli Sciuè Sciuè.

Domenica 23 dicembre, invece, prosegue l'iniziativa "Un dono per tutti" con la possibilità di portare giocattoli a Villa Macrina (dalle ore 10) da destinare ai bambini bisognosi.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook.