A cura della Redazione

Venerdì 21 dicembre, alle ore 11, presso lo spazio 5 stelle di Torre del Greco, si terrà una conferenza stampa sull'emergenza rifiuti nella città corallina. Alla presenza di Luigi Gallo, deputato M5S e presidente della Commissione Cultura della Camera, dei consiglieri comunali pentastellati Santa Borriello e Vincenzo Salerno, si analizzerà l’inefficienza del piano industriale varato dalla giunta Palomba.

Oggi, intanto, in Consiglio comunale, il M5S presenterà quattro emendamenti su come migliorare il sistema di raccolta rifiuti. Durante la conferenza stampa si discuterà anche dei punti in manovra di bilancio sul tema rifiuti e ambiente.

