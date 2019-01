A cura della Redazione

“Quello che sta accadendo a Torre del Greco è un fatto di una gravità assoluta. Il servizio di raccolta dei rifiuti è interrotto in continuazione da un gruppo di trenta persone. Questi individui pretendono di essere assunti dalla ditta senza avere alcun titolo”.

La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, e dal conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte, Gianni Simioli. “Abbiamo parlato con il sindaco Palomba, siamo di fronte ad una storia che lascia senza parole. Queste persone hanno sostenuto un’esperienza di stage grazie al progetto garanzia giovani con l’azienda precedentemente incaricata della raccolta. Ora, di punto in bianco, pretendono di essere assunti dall’azienda che è subentrata nel servizio. Senza un perché. Le loro azioni di protesta stanno creando problemi agli operai che si occupano della raccolta. Con una serie di pretesti hanno interrotto più volte il servizio, costringendo le forze dell’ordine e la polizia municipale ad intervenire. L’ultimo caso si è registrato ieri sera, con una spazzatrice bloccata in strada. Chiediamo alle forze dell’ordine di intervenire con la massima severità contro ogni forma di disturbo all’attività degli operatori incaricati della raccolta dei rifiuti. Chi interrompe il servizio deve essere immediatamente identificato e denunciato. Una cosa è il diritto al lavoro - concludono Borrelli e Simioli - è un’altra è l’uso della violenza per rivendicarlo”.