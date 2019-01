A cura della Redazione

Evasione fiscale per oltre un milione di euro. I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo a carico di una società di Torre del Greco, e del suo rappresentante legale, operante nel settore della vendita al dettaglio di caraburanti per autotrazione.

Stando alle indagini, per le annualità d'i,posta dal 2012 al 2015, non sarebbero stati dichiarati al Fisco oltre 13 milioni di euro di ricavi. Ravvisato inoltre un mancato versamento di IVA pari a più di un milione di euro.

Per recuperare almeno in parte i soldi dovuti alle casse dell'Erario, le fiamme gialle hanno dunque confiscato denaro, quote societarie, beni mobili registrati e due immobili per un valore complessivo che si aggira intorno ai 255mila euro.

