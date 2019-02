A cura della Redazione

Si giocherà giovedì 14 febbraio, e non il 6 febbraio come inizialmente annunciato, il recupero della gara tra Rotonda e Turris, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D - girone I. Fischio d'inizio alle ore 14.30.

Il match fu rinviato lo scorso 27 gennaio per avverse condizioni meteo in terra lucana.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook