Una delegazione di AreV-OD, l'associazione che raggruppa le strutture ricettive turistiche extralberghiere del comprensorio vesuviano, stamane è stata ricevuta al Comune di Torre del Greco.

Nell'occasione, dopo una breve presentazione dell'associazione, guidata dall'avvocato Aldo Avvisati, dei suoi proponimenti di collaborazione per una maggiore diffusione della cultura dell'accoglienza turistica, si è passati ad illustrare al sindaco, Giovanni Palomba, ed al suo vice nonchè assessore al Marketing Territoriale, Annarita Ottaviano, il contenuto del Manifesto dell'Ospitalità Diffusa Vesuviana. Ovvero, il Patto per il Territorio che le strutture ricettive turistiche del comparto extralberghiero stringono con gli esercizi commerciali, con gli operatori culturali affinché l'ospite-turista possa trovare spunti e ragioni per soggiornare, più a lungo ed al meglio, in tutta la nostra area vesuviana.

E' uno strumento, concreto, per riaffermare la vocazione turistica che ha sempre contraddistinto la zona, costiera e pedemontana, a sud di Napoli

All'incontro hanno preso parte fattivamente i consiglieri comunali Luisa Liguoro, Gaetano Frulio e Vittorio Guarino.

I convenuti si sono salutati ripromettendosi a breve un incontro operativo.