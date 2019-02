A cura della Redazione

“Non fartelo raccontare, partecipa!”. È lo slogan che lancia l’organizzazione della Vesuvio Cup alle società sportive italiane ed estere che ancora possono iscriversi alla prima edizione della rassegna di calcio giovanile. Una kermesse che si terrà a Torre del Greco (Napoli) dal 25 al 28 aprile prossimi e che si candida a diventare uno dei tornei under 15 più prestigiosi non solo del panorama italiano.

Non a caso, adesioni (nel complesso già oltre 50) sono intanto arrivate anche da Algeria, Australia, Canada, mentre tra i club italiani si segnala la presenza - tra gli altri - di Napoli, Verona, Benevento, Salernitana, Juve Stabia, Casertana, Massese, Paganese, Cavese. Le iscrizioni proseguiranno fino ad esaurimento posti: ne restano disponibili non più di una ventina.

Il torneo di calcio andrà dalla categoria Giovanissimi (classi 2004-2005) ai Primi Calci (2010-2011) e si disputerà sui manti erbosi in sintetico dello stadio “Amerigo Liguori” e di altre strutture sportive della città di Torre del Greco.

In piena attività la macchina organizzativa del torneo, curata dalla Asd Turris Calcio e dall’azienda Colma legata alla famiglia Colantonio, con in prima linea il team manager corallino Massimo Prete: tutti impegnati ad assicurare agli ospiti (si stima un movimento di circa mille persone tra atleti, staff tecnici e genitori) anche un’adeguata sistemazione alloggiativa, per una quattro-giorni dal grande impatto turistico, oltre che sportivo, tra la città del corallo e quelle limitrofe.

Le società di calcio che fossero intenzionate ad iscriversi al torneo possono ancora farlo attraverso i canali ufficiali dell’evento: la pagina Facebook “Vesuvio Cup Torre del Greco” (che vanta oltre 4mila followers) ed il sito internet www.vesuviocup.it.

