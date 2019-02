A cura della Redazione

Maxi operazione a Torre del Greco a tutela delle specie animali protette. Le Guardie Zoofile Agriambiente di Napoli, congiuntamente ai Carabineri di Torre Annunziala, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un 72enne in viale Europa. Qui, nello scantinato, hanno rinvenuto 90 cardellini (Carduelis carduelis) e una rete utilizzata per il bracconaggio. I volatili erano sprovvisti di autorizzazione per la loro detenzione, trattandosi di fauna protetta e di proprietà dello Stato.

Gli uccelli erano tutti detenuti in piccole gabbie in condizioni igienico-sanitarie non idonee. L'uomo è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria per maltrattamento e detenzione illegale di fauna protetta. I cardellini sono stati poi rimessi in libertà nel Parco Falcone di piazza Duca D’Aosta a Napoli.

«Le Guardie Zoofile Agriambiente si stanno impegnando al massimo per ripristinare la legalità - spiega il responsabile provinciale Luigi Manna -. Tutto questo è possibile anche grazie all’intervento all’Arma dei Carabinieri, in particolare del personale di Torre Annunziata, sempre disponibile ad aiutarci per combattere insieme il bracconaggio».

