A cura della Redazione

Arrestato ad Olbia, in Sardegna, R. G., 20enne con precedenti di polizia, ricercato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco in quanto destinatario di provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.

Il giovane, contravvenendo al divieto di soggiorno nel comune corallino, il 3 febbraio scorso ha assistito all’incontro di calcio Turris-Bari disputatosi allo stadio Liguori, rendendosi responsabile, come se non bastasse, anche di gravi gesti di violenza nei confronti degli ultras baresi.

Nella circostanza, in particolare, il 20enne, tra il primo e il secondo tempo, dal settore distinti lanciò all’indirizzo dei tifosi baresi un casco da motociclista.

Per tali intemperanze, inoltre, a carico dello stesso è stato notificato anche l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del D.A.S.P.O.

La misura cautelare del divieto di dimora in Torre del Greco, alla quale si era reso inosservante il giovane per assistere alla partita, era stata emessa dal Tribunale di Torre Annunziata a seguito di indagini svolte per “stalking”.