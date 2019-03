A cura della Redazione

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione nel Consiglio comunale di ieri sera, il sindaco Giovanni Palomba fa il punto della situazione sulla sua pagina di facebok.

«Ieri sera con maggioranza unita e compatta abbiamo votato il documento cardine della vita amministrativa della città - ha scritto -, che traduce in cifre ed in concreto quanto stabilito nelle linee programmatiche di indirizzo: il bilancio del comune di Torre del Greco. Superando ogni nefasta previsione di chi voleva questa amministrazione senza numeri e senza idee, ora tutti gli sforzi si concentrano ad assicurare, con assoluta urgenza, il ripristino ed il mantenimento delle condizioni ordinarie della gestione dei rifiuti. Da stasera (ieri per chi legge, ndr) ore 24.00 vi sarà una nuova ditta. Spero che come abbiamo risolto il problema mensa e carte d identità - conclude il primo cittadino -,riusciamo con la collaborazione di tutti a porre fine alla questione rifiuti».

Sulla questione rifiuti, il sindaco aveva già preso una posizione in merito alle voci di una probabile apertura di una discarica in località Leopardi. «Non ho mai autorizzato l’apertura di una discarica a Leopardi - ha detto -, né di altre in alcuna zona della città. Come sempre, leggo notizie fuorvianti, e, non del tutto corrispondenti al vero»