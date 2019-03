A cura della Redazione

Rifiuti, raccolta ferma per 5 addetti in carcere. Sembra un paradosso ma le cose stanno proprio così.

La ditta Buttol scelta dal sindaco Palomba per il servizio di raccolta dei rifiuti ha chiesto di non inserire nel passaggio di cantiere 5 persone attualmente detenute. Una richiesta che ha trovato la ferma opposizione dei sindacati, ma che ha trovato, invece, l'appoggio del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli.

“Capiamo benissimo le remore della società subentrante nell’assumere dei lavoratori che si trovano in carcere afferma Borrelli -. Stando alle notizie di stampa alcuni di questi sarebbero addirittura detenuti per reati legati alla criminalità organizzata. I criminali devono essere cacciati senza esitazioni. Il loro posto è in galera, non nelle aziende che effettuano servizi per conto delle amministrazioni. In ogni caso torniamo a sottolineare l’importanza di una risoluzione celere del problema. Continuano a pervenirci segnalazioni delle strade invase dai rifiuti, sia nella zona urbana che nei pressi delle pendici del Vesuvio. Un’emergenza - conclude Borrelli - che deve essere immediatamente risolta per restituire salubrità e decoro alla cittadina".

Intanto continuano le manifestazioni di protesta dei cittadini davanti alle isole ecologiche, ormai ridotte a discariche a cielo aperto.