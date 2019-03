A cura della Redazione

L'emergenza rifiuti a Torre del Greco non ha tregua. Montagne di spazzature sparse in ogni angolo di strada e nelle vicinanze delle scuole. Nonostante l'impegno del primo cittadino Giovanni Palomba la situazione non migliora. E fioccano le polemiche.

“Questa è una situazione inaccettabile - attacca il coordinatore cittadino di Torre del Greco di Fratelli d’Italia, Luca Alini -. Se come promesso dal sindaco e dalla sua sgangherata maggioranza, nei prossimi giorni, la situazione non dovesse migliorare siamo pronti a scendere in strada per far sentire forte la nostra voce. Cosa si aspetta per la rimozionedei rifiuti, che hanno invaso tutta la città? - chiede all’unisono anche Alessandra Tabernacolo, consigliere di Fratelli d’Italia - .Non è sostenibile a pochi passi da scuole per l’infanzia ed elementari, o a ridosso di aree mercato, avere delle vere e proprie montagne di rifiuti in giacenza da giorni - concludono i due -".

Intanto, ci sono problemi con l’insediamento della nuova ditta, che doveva avvenire tra lunedì e martedì scorsi, e la città è diventata una enorme pattumiera a cielo aperto, con inevitabili problemi per la salute pubblica.

“Oltre il danno la beffa - rincara la dose Salvatore Quirino, coordinatore area Miglio d’oro FdI -; nello scorso Consiglio comunale è stato approvato dalla maggioranza un aumento della tariffa della spazzatura che graverà per oltre il 25% sulle tasche dei contribuenti, senza contare, poi, che c’è stato un crollo vertiginoso della percentuale della raccolta differenziata, che da circa il 50% è crollata a poco più del 20%. Tutto ciò è semplicemente vergognoso per una società che si considera civile”.