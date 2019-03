A cura della Redazione

Un lavoro incessante per ripulire la città DI Torre del Greco dai rifiuti. E’ iniziata la scorsa notte la attività della Buttol srl, l'azienda della nettezza urbana chiamata a liberare la città dalla monnezza, sparsa ormai ovunque sull'intero territorio comunale.

"La Buttol ha messo in campo tutti i mezzi necessari per liberare la città dai cumuli di spazzatura nel più breve tempo possibile - fa sapere in una nota l'azienda -. Saranno impiegate anche attrezzature aggiuntive, comprese pale meccaniche (bobcat), per poter prelevare le quasi mille tonnellate di immondizia ancora a terra. Saranno prima resettati i punti critici per garantire il ritorno alla normalità, per poi riprendere la raccolta secondo il calendario vigente".

Nella prima notte di lavoro gli operatori hanno assicurato anche il servizio di spazzamento e pulizia delle strade cittadine, oltre al prelievo di spazzatura indifferenziata destinato ad essere intensificato.

"Nelle prossime ore saranno inviati ulteriori automezzi aggiuntivi - prosegue il comunicato - per dare vita a una vera e propria task force. Dalla prossima notte sarà data priorità agli ecopunti e saranno organizzati doppi turni per garantire il «reset» delle isole ecologiche compatibilmente con la capacità di ricezione degli impianti. In questo momento l’impegno è a 360 gradi per riportare alla normalità Torre del Greco - evidenzia l'azienda -. Chiaramente in pochi giorni non sarà possibile azzerare il territorio, ma verrà garantito un lavoro costante e quotidiano per uscire definitivamente dalla crisi rifiuti. L’unico obiettivo della Buttol è alleviare le perduranti sofferenze dei cittadini con la massima urgenza".

La Buttol infine "intende ringraziare tutte le forze dell’ordine intervenute durante la notte, assicurando la regolarità dello svolgimento del servizio ed il rispetto della legalità".