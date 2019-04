A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato Torre del Greco hanno arrestato A. M. L., torrese 68enne, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo una meticolosa attività info-investigativa e appostamenti, in via Vico III Agostinella gli agenti hanno notato un viavai di persone che arrivavano all’esterno dell’ingresso dell’abitazione della donna, dove avveniva lo scambio dose-soldi.

I poliziotti hanno approfittato di un momento di distrazione della anziana per entrare in casa.

Al momento dell’irruzione, la donna è stata trovata in possesso di due involucri di 2,2 grammi di haschish.

Nell’appartamento, all’interno di un cassetto del mobile della cucina, sono stati rinvenuti altri 6,5 grammi di hascish, un coltellino e la somma di 14 euro.

Inoltre è stato riscontrato dagli agenti che l’abitazione della 68enne era allacciata abusivamente ad una cabina dell’Enel, per cui la donna è stata denunciata anche per furto aggravato di energia elettrica.

Durante l’attività di controllo, i poliziotti hanno rinvenuto in uno spiazzo adiacente al vico Agostinella, a pochi passi dall’abitazione della donna, dietro ad una lastra di marmo, un panetto del peso complessivo di 100 grammi di hascish. La droga è stata sequestrata a carico d’ignoti.

La donna è stata arrestata in attesa del processo per rito per direttissima.