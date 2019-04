A cura della Redazione

Arrestato a Torre del Greco truffatore seriale di anziani. Gli agenti del Commissariato corallino hanno eseguito una ordinanza di custodia Clcautelare in Carcere - emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura - nei confronti di Vincenzo Picone, di 47 anni, in quanto gravemente indiziato del reato di truffa e circostanze aggravanti.

L’uomo, pluripregiudicato per truffa in danno di anziani e corruzione, lo scorso 14 settembre si è reso responsabile di un raggiro in danno di una persona anziana: approfittando dell’età della vittima, e grazie ad una serie di artifizi posti in essere, si faceva dare la somma di duemila euro in cambio della consegna di uno scatolo contenente un computer, che si è poi rivelato vuoto.

Picone è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.