"Insieme al Ministro dei Beni Culturali e ai deputati della commissione Cultura della Camera, ho lavorato per mesi a una valorizzazione a tutto tondo dell’area che circonda gli Scavi di Pompei, una zona ricca di bellezze e dotata di un patrimonio artistico-culturale unico al mondo. Per questo sono particolarmente felice di raccontare alla popolazione direttamente interessata quanto vogliamo realizzare per tutta la cosiddetta ‘buffer zone’ attorno al sito di Pompei. Lo farò mercoledì 15 maggio, insieme al ministro Bonisoli, nell’ambito dell’incontro ‘Il distretto di grandi bellezze’, dalle 19.30 a Torre del Greco, presso il Salone delle Conferenze della SS. Trinità”. Lo dichiara, in una nota, Luigi Gallo, presidente del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.

“Parleremo, inoltre, di come promuovere lo sviluppo culturale del Sud grazie ai giovani, alla creatività e all’innovazione, ma anche alla musica, allo spettacolo, al teatro e alle orchestre. Puntiamo con grande convinzione allo sviluppo artistico e culturale di questo Paese: i nostri territori hanno un potenziale enorme, spetta alla politica avere la lungimiranza di valorizzarlo e aiutarlo ad esprimersi nel migliore dei modi”, conclude Gallo.