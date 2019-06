A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre del Greco hanno arrestato D. N., corallino di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, perché responsabile dei reati di maltrattamenti, atti persecutori, lesioni aggravate in danno della sua ex convivente e violazione di domicilio.

I poliziotti, inviati dalla locale sala operativa, sono intervenuti presso l’abitazione dei genitori della vittima dove era stata segnalata una lite in famiglia.

L’intervento degli agenti ha scongiurato il peggio perché l’uomo, arrampicatosi sul balcone, si è introdotto in casa ed ha aggredito fisicamente la sua ex compagna, in avanzato stato di gravidanza, colpendola al viso e trascinandola al suolo nel tentativo di strangolarla, con l’intento di portarle via il figlio.

La donna, prontamente soccorsa e sottoposta alle necessarie cure mediche, ha reso denuncia contro il suo ex compagno il quale è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.