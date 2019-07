A cura della Redazione

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio Nino Balzano, un 50enne del luogo già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti.

I militari lo hanno notato fuori ad un bar della litoranea torrese mentre “passava” 2 dosi di crack - in totale 1,2 grammi - ad un uomo. Sono intervenuti ed hanno bloccato entrambi. Balzano è stato perquisito e trovato in possesso di altri 2,6 grammi di crack e circa 400 euro ritenuti provento illecito; l’acquirente è stato identificato e segnalato quale assuntore alla Prefettura di Napoli.

L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari.