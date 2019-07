A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato Torre del Greco hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura - nei confronti di A. F., corallina di 53 anni, perché responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Il 7 giugno scorso la donna venne arrestata insieme ad altre due perché responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti e sottoposta al regime degli arresti domiciliari dai quali, in data 24 giugno, è evasa.

La donna è stata rintracciata mentre saliva a bordo di un’auto in viale Manfredi, dopo aver effettuato delle operazioni all’interno di un ufficio postale.

A seguito di tale condotta, per la stessa sono scattati nuovamente gli arresti domiciliari, fino a quando il Tribunale di Torre Annunziata, ritenuti di non scarso rilievo gli episodi riguardanti la donna, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.