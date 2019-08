A cura della Redazione

GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell'erogazione idrica dalle 08:30 alle 17:00 di lunedì 5 agosto 2019, nelle seguenti zone del comune di Torre del Greco:

Corso Umberto I°, I°II°III°IV°Vicolo Orto contessa, Vico del Pozzo, Vico Bufale, Vico Pizza e Vico Cirillo, Via Gradoni e Canali, Via Gradini e Canali, Via Beato Vincenzo romano, Via Teatro, Via Falanga, via Comizi e relative traverse