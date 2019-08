A cura della Redazione

Quattro tele, ognuna raffigurante il viso degli amici di Torre del Greco deceduti nel crollo del ponte di Genova avvenuto un anno fa. Il loro scoprimento è stato uno dei momenti più toccanti della cerimonia svoltasi questa mattina a palazzo Baronale, sede del Comune vesuviano.

Le tele, realizzate in forma gratuita dagli artisti Paolo Petrarca e Antonella Magliano (in arte PeM Art), sono state commissionate da amici e parenti di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, i ragazzi partiti per le ferie estive il 14 agosto 2018 e morti nel cedimento del cavalcavia Morandi.

''Abbiamo promosso una colletta spontanea - spiega Toto Toralbo, tra i promotori dell'iniziativa - per acquistare il materiale e le tele. Le prestazioni professionali invece sono state offerte a titolo gratuito''. Molto colpiti e commossi i parenti dei quattro ragazzi.

​"Giovanni,​ Matteo,​ Gerardo​ e​ Antonio​ – dichiara il sindaco Giovanni Palomba - ​ continuano a vivere nei ricordi e nei pensieri non soltanto dei genitori e degli amici, a cui va la mia personale vicinanza, e il mio più sentito cordoglio, ma anche nella vita di una città che pretende e grida giustizia”.