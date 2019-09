A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di controllo del territorio nel centro storico del Comune corallino, hanno notato due uomini intenti a manomettere il blocco di accensione di uno scooter in sosta.

I due hanno tentato di darsi alla fuga a bordo dello scooter appena forzato e di un altro motociclo ma sono stati bloccati e trovati in possesso di un cacciavite utilizzato per lo scasso. Il secondo scooter utilizzato per la fuga è risultato rubato nel gennaio scorso.

I due, padre e figlio di 43 e 22 anni, sono stati arrestati per furto aggravato.