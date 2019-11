A cura della Redazione

Arriva la Stella Michelin al Jose’ Restaurant di Torre del Greco, che entra ufficialmente con una stella nella Guida Rossa più importante al mondo con lo chef Domenico Iavarone e la famiglia Confuorto.

“Un riconoscimento importantissimo per la nostra città - commenta commossa Jose’ Guidone, fondatrice del Jose’ Restaurant a cui si ispira il nome del ristorante, situato nell’antica residenza Vesuviana “Villa Guerra” -. Oggi celebriamo Torre del Greco, le tipicità del territorio, la nostra storia e radici. Dopo appena due anni abbiamo raggiunto mete strepitose, lavorando in sinergia con il nostro team. Ringrazio la mia famiglia che ha partecipato in modo attivo a questa grande crescita”.

Grande emozione ed entusiasmo si respira tra le mura del Jose’ Restaurant - Tenuta Villa Guerra.

“Vogliamo condividere questo successo con quanti hanno creduto in noi - spiega Domenico Iavarone, chef del Jose’ Restaurant di Torre del Greco - siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che dedichiamo alla città del corallo, al Vesuvio, ai nostri clienti, fornitori ed amici che contribuiscono a rendere unico il percorso intrapreso”.