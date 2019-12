A cura della Redazione

L’Associazione Ethnos Club in collaborazione con il Comune di Torre del Greco, nell’ambito dell’iniziativa Un Natale da Favola, presenta due appuntamenti musicali con la direzione artistica di Gigi Di Luca.

Nel complesso della SS. Trinità, presso l’Auditorium Ponte Morandi, si svilupperà il programma, che già dal titolo rimanda al concetto di quello che vorrà essere “Aria di Natale, appunto, Natalarìa”, che comprende due concerti arricchiti da un approfondimento tematico a cura dell’ associazione locale “Gli amici del Presepe” con un workshop sulla storia e la tipicità dell’arte presepiale, antica tradizione di Torre del Greco.

Il 29 dicembre alle ore 18.30, un’ esibizione musicale itinerante per le vie del centro con la street band di Mimmo Maglionico & Pietrarsa, che viene riproposta in forma di concerto alle ore 21.00 alla SS. Trinità e l’altro, il 3 gennaio alle ore 20.00 con il concerto di Giovanni Mauriello, Quanno nascette Ninno, preceduto dal workshop Il Natale nell’arte presepiale torrese. La rassegna, ad ingresso gratuito, ruota attorno al bisogno diffuso di riappropriarsi della memoria collettiva, delle tradizioni popolari e di quei valori semplici di una “comunità” andati dispersi.

Nel palinsesto artisti di livello nazionale, che da anni sono legati alla musica popolare, come Giovanni Mauriello della Nuova Compagnia di Canto Popolare, espressione antica e nobile dell’arte, della musica e del teatro napoletano.

La tradizione del Natale popolare è valorizzata e resa nota al grande pubblico nel format musica - workshop sull’ arte presepiale.

PROGRAMMA:

Mimmo Maglionico & PietrArsa

Ore 18.30/19:30

Via Salvator Noto

Street folk band per le vie del centro

Ore 21:00

Concerto

Tammurriata di Natale

con Mimmo Maglionico, fiati, ciaramella e voce

Carmine D’ Aniello, voce e chitarra

Carmela Di Costanzo, voce

Roberto Trenca, chitarra battente e bouzouki

PietrArsa come la lava del Vesuvio, come folk postmoderno, lontano dalle tentazioni del purismo come da quelle della contaminazione ad ogni costo.

PietrArsa è un gruppo formato da musicisti impegnati da molti anni in un rapporto attivo con le musiche etniche del meridione d’Italia e del Mediterraneo, nonché con i linguaggi e le sonorità più stimolanti della tradizione popolare del Natale del Sud Italia.

3 Gennaio 2020

Ore 20

Il Natale nell’arte presepiale torrese

Workshop a cura dell’Associazione italiana Amici del presepe

Ore 21

Giovanni Mauriello in

Quanno Nascette Ninno

Con Aniello Palomba, chitarra

Salvatore Della Vecchia, plettri

Sara Grieco, voce

Matteo Mauriello, voce

Con Mauriello, un prestigioso organico strumentale affianca una sonorità innovativa e originale. La musica si intreccia alla poesia nel segno della più autentica tradizione popolare del Natale; il repertorio è un viaggio tra canzoni della cantata dei pastori, canti tradizionali, tammurriate, canti a distesa, fronne, tarantelle, moresche e villanelle.

Un viaggio attraverso la storia e i miti di una terra ricca di suggestioni, di pianto e di gioia, di guerra e miseria, di emozioni e colori che, da sempre, trovano la loro sintesi più immediata nelle voci del popolo, nella musica di vicoli impregnati di verità e fantasia, dove storia e immaginazione si fondono nell’allegoria dei versi.