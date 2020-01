A cura della Redazione

L’Associazione Ethnos Club in collaborazione con il comune di Torre del Greco, nell’ambito dell’iniziativa "Un Natale da Favola", presenta il secondo appuntamento della rassegna “ NATALARI’A “ con la direzione artistica di Gigi Di Luca.

Nel complesso della SS. Trinità, presso l’Auditorium Ponte Morandi, il 3 gennaio alle ore 21.00 si terrà il concerto Quanno nascette Ninno con Giovanni Mauriello, preceduto dal workshop Il Natale nell’arte presepiale torrese a cura dell’Associazione amici del presepe.

La rassegna, ad ingresso gratuito, ruota attorno al bisogno diffuso di riappropriarsi della memoria collettiva, delle tradizioni popolari e di quei valori semplici di una “comunità” andati dispersi.

3 Gennaio 2020

Ore 20: Il Natale nell’arte presepiale torrese - Workshop a cura dell’Associazione italiana amici del presepe

Ore 21: Giovanni Mauriello in Quanno Nascette Ninno, con Aniello Palomba (chitarra), Salvatore Della Vecchia (plettri), Sara Grieco (voce), Matteo Mauriello (voce)

Con Mauriello, fondatore della Nuova Compagnai di Canto Popolare si esibisce un prestigioso organico strumentale che dialoga tra sonorità arcaiche e innovative. La musica si intreccia alla poesia nel segno della più autentica tradizione popolare del Natale; il repertorio è un viaggio tra canzoni della cantata dei pastori, canti tradizionali, tammurriate, canti a distesa, fronne, tarantelle, moresche e villanelle.

Un viaggio attraverso la storia e i miti di una terra ricca di suggestioni, di pianto e di gioia, di guerra e miseria, di emozioni e colori che, da sempre, trovano la loro sintesi più immediata nelle voci del popolo, nella musica di vicoli impregnati di verità e fantasia, dove storia e immaginazione si fondono nell’allegoria dei versi.