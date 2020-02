A cura della Redazione

Minaccia di morte la moglie e tenta di strangolarla, 53enne arrestato dai carabinieri.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 53enne del posto. Aveva appena aggredito e tentato di strangolare la moglie, minacciandola con un coltello da cucina.

Una delle figlie - 16 anni - ha contattato il 112 e terrorizzata ha chiesto aiuto ai carabinieri. Quando sono intervenuti, i militari hanno trovato sulla porta l’altra figlia, di 10 anni, che ha chiesto loro di entrare in fretta. In casa la donna tumefatta e l’aggressore in evidente stato di ebbrezza. Insieme ai genitori, la figlia16enne che aveva allertato la pattuglia.

Secondo quanto successivamente dichiarato dalla vittima, il 53enne le aveva puntato il coltello minacciando di ammazzarla e dicendo che si sarebbe poi suicidato. Le vessazioni che subiva – denunciate oggi per la prima volta – andavano avanti da molto tempo.

Finito in manette, l’uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.