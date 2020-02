A cura della Redazione

Inizia la seconda fase del «porta a porta» a Torre del Greco. Dal primo marzo, metà città sarà servita dal nuovo sistema di raccolta. Alle utenze delle aree periferiche al confine con Ercolano e Torre Annunziata, che hanno già iniziato a rispettare le nuove regole, si aggiungeranno anche alcune zona centrali, fino a coprire il 50% della popolazione.

Per le utenze che saranno chiamate al «porta a porta» a partire dal primo marzo, sarà attivata la consegna dei kit di buste e del materiale informativo (in parte già distribuito attraverso i gazebo). I cittadini potranno recarsi agli Eco-point muniti di documento di riconoscimento e ritirare i kit per la raccolta differenziata.

Ecco i punti dove recarsi: Bottazzi (Via Marconi), Associazione Sicuramente Amici (Corso Umberto I), Villa Macrina (via Nazionale) e La Salle. Ad ogni Eco-point sono associate diverse zone, quindi prima di recarsi nei punti di distribuzione è necessario consultare l’elenco delle strade sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco, sul sito www.torredelgrecosidifferenzia.it, sulla pagina Facebook «Torre del Greco si differenzia».

Saranno affissi anche manifesti e locandine nelle zone interessate dallo start del «porta a porta». Sarà garantita l’apertura degli Eco-point dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie seguenti: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.