GORI comunica che a causa di un guasto improvviso alla rete idrica sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione a Torre del Greco.

I disservizi si protrarranno fino alle ore 12 di mercoledì 19 febbraio.

Ecco le zone interessate: via Nazionale (da Leopardi fino a via Prota), viale Europa e traverse, via Ponte della Gatta, via Torretta Fiorillo, via Emilia, via Lava Troia, via del Santuario, via S.M. La Bruna, via Mortelle, via Gurgo, via Campanariello, via Pagliarone, via Sannazzaro, via Leopardi, via Alcide De Gasperi ed in tutte le traverse della zona.