GORI comunica che per lavori programmati alla rete idrica, è prevista a Torre del Greco la sospensione dell'erogazione dell'acqua da mercoledì 26 febbraio alle 14:00 a giovedì 27 febbraio alle 06:00.

Le zone interessate sono Via Marconi, Via De Guevara, Via Balzano, Viale Ungheria, Via Curtoli, Via Sedivola, Via Avezzana, Via Beneduce, Via Circumvallazione (tratto da Via Beneduce a Via V. Emanuele), Via Matteotti, Via Martiri d'Africa, Via S. Elena, Via Ruggiero, Via Boccea, Via Lamaria, Via Lamaria Ruospo, Via Carpinone, Via Del Lavoro, Via S. Antonio, Via Camaldoli, Via Sotto Ai Camaldoli, Via Dietro Ai Camaldoli, Via Del Monte, Via Nazionale (tratto da Via del Monte a Via Sant’Antonio) e traverse.