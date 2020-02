A cura della Redazione

Scatta l’ora del «porta a porta» a Torre del Vreco. Da domenica sera 1 marzo, metà città sarà chiamata a rispettare le nuove regole di conferimento. I cittadini potranno depositare i rifiuti del giorno (in questo caso organico e carta, in due sacchi differenti) nei pressi della propria abitazione e non più presso le postazioni mobili o i siti di prossimità. Quindi alle zone periferiche si aggiungerà anche una buona parte del centro cittadino di Torre del Greco.

Le strade che invece non partiranno con il «porta a porta», saranno chiamate ad osservare il nuovo calendario, ma con le vecchie modalità di conferimento.

Resterà attiva la consegna dei kit di buste e del materiale informativo (in parte già distribuito attraverso i gazebo). I cittadini potranno ancora recarsi agli Eco-point muniti di documento di riconoscimento e ritirare i kit per la raccolta differenziata. Ecco i punti dove recarsi: Bottazzi (Via Marconi), Associazione Sicuramente Amici (Corso Umberto I), Villa Macrina (via Nazionale) e La Salle. Ad ogni Eco-point sono associate diverse zone, quindi prima di recarsi nei punti di distribuzione è possibile consultare l’elenco delle strade sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco, sul sito www.torredelgrecosidifferenzia.it, sulla pagina Facebook «Torre del Greco si differenzia». Saranno affissi anche manifesti e locandine nelle zone interessate dallo start del «porta a porta». L’apertura degli Eco-point sarà garantita dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie seguenti: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I cittadini potranno utilizzare i sacchi secondo le seguenti modalità: la busta biodegradabile di colore bianco è per l’umido, verde per il vetro, gialla per multimateriale e grigia per la carta. L’indifferenziato può essere conferito in un qualsiasi sacco, tranne in quelli neri. In ogni caso basta conferire tutte le tipologie di rifiuti correttamente nel giorno e negli orari prestabiliti utilizzando un sacco di qualsiasi colore, purché trasparente.

Ecco l’elenco delle strade che dovranno osservare da domani sera le nuove modalità «porta a porta» e l’eco-point di riferimento per poter ancora ritirare buste e materiale informativo.

Eco-Point Largo Bottazzi | Via G. Marconi

Via Etna, via Stromboli, via Epomeo, via Vulcano, via Scappi Novesca, via Campi Flegrei, Cupa Lupovecchio, via Previcella, via Lagno Rivieccio, traversa Lagno Rivieccio, Cupa Lionello, via Cappella Bianchini, I Traversa Bianchini, I Cupa Bianchini, II Cupa Bianchini, via San Fodero, via Fosso Bianco, viale Dei Pini. • via Santa Elena, via dei Gerani, via dei Giacinti, via dei Tulipani, I traversa Cavallo, traversa Cavallo, viale dell'Amicizia, viale della Gioventù, via Cavallo, via G. Matteotti, via dello Sport, via Cimaglia,corso Vittorio Emanuele, vialetto Sfax, via Maresca, via Carloforte, via Sorrento, via Trapani, via Alghero, via Sciacca, viale Aldo Moro.

Eco-Point Ass. Sicuramente Amici | Corso Umberto I

vico del Clero, largo San Giuseppe alle Paludi, via San Giuseppe alle paludi, via Menarca, via Venezia, via Napoli, via Genova, via Amalfi, via Pisa, piazza I. Palomba, via Catania, vico Acquaviva, I vico Giardino del Carmine, II vico Giardino del Carmine, vico lungo Giardino del Carmine, III vico Giardino del Carmine, IV vico Giardino del Carmine.

Eco-Point Villa Macrina | Via Nazionale

viale Europa, via Gurgo, via masseria donna Chiara, traversa Mortelle, via Mortelle II tratto [da viale Europa a via villa Prota], via Villa Prota, I traversa S. Maria la Bruna, II traversa S. Maria la Bruna, III traversa Santa Maria la Bruna, IV traversa Santa Maria la Bruna, via dei Floricultori, traversa Santa Maria la Bruna, via Mortelle I tratto [da via Santa Maria la Bruna a viale Europa], via Santa Maria la Bruna. • via Litoranea II tratto [da via Ponte della Gatta a viale Europa].

Eco-Point La Salle | Via Gen. Carlo A. Dalla Chiesa

viale Campania, via della Giustizia, via A. de Gasperi I tratto [da via Nazionale a via Calabria], via Lucania, traversa A. de Gasperi, via Nazionale I tratto [da via Purgatorio a via Camaldoli di sotto], via del Cimitero, via Emilia, via Milano, viale Lombardia, via Marche, via Purgatorio, via Trieste, via San Giovanni Battista, vico dirimpetto al Purgatorio, traversa viale Campania, via Calabria, via Abruzzo, via Molise, via A. de Gasperi II tratto [da via Cala- bria a vico II San Vito], via Calcutta,via Ponte della Gatta, traversa Ponte della Gatta, via Sannazzaro, traversa Carbolillo, via Carbolillo, via Agnano, via Cancello dei Monaci, via torretta Fiorillo, traversa torretta Fiorillo, via Tortora, via Lava Troia, via Litoranea I tratto [da via de Gasperi a via Ponte della Gatta], via delle Terme, II vico San Vito, via Alcide de Gasperi III tratto [da vico II S. Vito a via Litoranea], via Bassano.

Daniele Di Martino