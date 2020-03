A cura della Redazione

Momenti di grande tensione a Torre del Greco dopo che una maestra dell’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi, 47 anni di Striano, è risultata positiva al tampone del Covid-19. Da ieri sera la donna è ricoverata al Cotugno di Napoli.

Preoccupazione, quindi, per un possibile contagio tra i banchi di scuola, anche se la dirigente scolastica Rosanna Ammirati, preside dell’istituto in cui insegna la donna contagiata, ha fatto sapere che la maestra non prestava servizio da 15 giorni.

Intanto il sindaco Giovanni Palomba ha disposto, a scopo precauzionale, la chiusura della scuola da martedì 3 e fino a venerdì 6 marzo, con l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente, in accordo con l’Asl Napoli 3, per seguire costantemente l’evolversi della situazione.

A Striano, con un video pubblicato su Facebook, il primo cittadino Antonio Del Giudice ha reso noto di aver chiuso le scuole a tempo indeterminato, di aver messo in quarantena tutti gli abitanti della palazzina dove vive la donna e, naturalmente, i familiari.