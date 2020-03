A cura della Redazione

Si registra un decesso tra le 16 persone di Torre del Greco contagiate dal coronavirus. Si tratta di un 72enne, che era ricoverato al Monaldi di Napoli. Ad annunciarlo su Facebook è il sindaco Giovanni Palomba.

"Non avrei mai voluto dare una tale notizia, - ha scritto - . Le nostre unità di assistenza sociale si sono, immediatamente, messe in contatto con la famiglia e siamo in costante aggiornamento. Il mio personale cordoglio ai parenti tutti ai quali mi unisco in deferente commozione. È una giornata che lascia tutti un po’ tristi. È un momento complesso, quello attuale, che richiama tutti, indistintamente, ad un profondo impegno di responsabilità, serio e concreto. È di prioritaria importanza attenersi alle disposizioni normative emesse e avere il giusto rispetto della collettività, attraverso il rispetto e la tutela di se stessi. Lo ribadisco: dobbiamo restare a casa. Uniti ce la faremo", conclude Palomba.