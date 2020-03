A cura della Redazione

Sono 25 le persone contagiate a Torre del Greco dal coronavirus. In ospedale ne sono ricoverate 14, mentre le restanti 11 sono in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Diversi, inoltre, i tamponi praticati dei quali si resta in attesa di esito.

Lo fa sapere il Centro Operativo Comunale istituito per l'emergenza Covid-19.

Intanto continuano i controlli ed i presidi del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. A tal proposito, il primo cittadino, Giovanni Palomba, ha istituito – con ordinanza sindacale – una zona delimitata con varchi d’accesso sorvegliati, sino al prossimo 3 aprile. Si tratta dell’area compresa tra via Salvator Noto e via Teatro, con relative traverse, effettivamente operativa dalla tarda mattinata di sabato 21 marzo. Le attività commerciali - ivi esistenti - restano regolarmente aperte. L’accesso pedonale, invece, sarà consentito in modo contingentato e tale da garantire il divieto di assembramento e la distanza minima di un metro, ed avverrà unicamente da via Falanga e via Teatro per l’intero tratto.

Nella stessa ottica di contrasto alla diffusione del virus, e con il medesimo intento cautelativo, chiusa anche la “passeggiata” sul molo di Levante da parte delle Autorità della Capitaneria di Porto.

“Misure straordinarie per eventi straordinari - dichiara il sindaco Palomba -. I cittadini torresi devono comprendere che non si può più essere superficiali nell’esecuzione delle misure di contenimento imposte dal Governo. Oggi è il tempo della responsabilità di tutti e di ciascuno, per la propria parte. Non è più possibile transigere. Bisogna attivarsi con consapevolezza per superare questa emergenza. Uniti ce la faremo”.