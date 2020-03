A cura della Redazione

AGGIORNAMENTI CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Due nuovi decessi a Torre del Greco per coronavirus. Altre due persone contagiate. È il triste bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria nella città corallina.

Due le persone di 77 e 88 anni che hanno perso la vita.

Sono 37 i contagiati, 20 di questi ricoverati in ospedale e altri 17 in isolamento.

È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, e riunito - per il ventesimo giorno in seduta permanente - a Palazzo Baronale.

Nel frattempo - come ormai accade da giorni - si attende l'esito di altri tamponi.

Sii è svolta intanto una riunione congiunta con le Forze dell’Ordine per organizzare e disciplinare l’accesso all’Ufficio Postale Centrale di via Vittorio Veneto, al fine di evitare assembramenti - per l’erogazione delle pensioni - e garantire, al contempo, la distanza minima interpersonale prevista dalla normativa. Attività di controllo, invece, presso le altre sedi territoriali.

“E’ un’ora difficile quella che stiamo attraversando - commenta con amarezza il sindaco Palomba - che spero riusciremo presto a lasciarci alle spalle. La scomparsa di questi altri due nostri concittadini, getta nello sconforto l’intera popolazione. Sono vicino alle famiglie e ai familiari tutti ai quali esprimo il mio sentito e personale cordoglio. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo”.