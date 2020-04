A cura della Redazione

Cinque nuovi casi di contagio a Torre del Greco da Covid-19. Tra questi, anche una persona deceduta, di 89 anni, la cui positività è stata accertata post mortem. Quattro i nuovi guariti.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, al termine dell’aggiornamento serale con l’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale e con i responsabili dell’ASL NA 3 Sud.

Le persone attualmente positive sono 48, di cui 15 ricoverate in ospedale e 33 in isolamento. I decessi per coronavirus salgono a 15, i guariti sono 22.

Sono stati effettuati 35 tamponi, 5 risultati positivi (tra cui quello della persona defunta).

“Stiamo lavorando – afferna il primo cittadino Giovanni Palomba – per garantire al massimo la tranquillità e la serenità di tutti i torresi, perché nessuno si senta solo ed emarginato. Siamo una sola ed unica comunità e lo dimostriamo ogni giorno. Bisogna essere quanto più possibile osservanti delle misure di contrasto e contenimento previste dal Governo per uscire quanto prima dall’emergenza che vede particolarmente coinvolta la nostra città. ​Non sfiduciamoci - conclude - e non molliamo. Uniti ce la faremo".