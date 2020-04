A cura della Redazione

Trentadue tamponi, tutti negativi. A Torre del Greco non si registra nessun nuovo contagio da coronavirus, ci sono anzi altre due guarigioni. Quattro persone in isolamento sono state invece trasferite in ospedale.

Ad oggi, 11 aprile, la situazione vede positivi 46 soggetti, di cui 20 ricoverati in ospedale e 26 in isolamento domiciliare. I guariti passano a 26, i decessi restano 15.​

“Raccomando – ​ dichiara il sindaco Giovanni Palomba – ​ a tutti i torresi di restare a casa, nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Non è consentito uscire se non per recarsi a lavoro oppure in farmacia. Gli esercizi alimentari resteranno chiusi, secondo il disposto dell’ultimo decreto regionale. È per questo che abbiamo organizzato una fitta rete di controlli in modo che la città, nei prossimi giorni, sarà monitorata costantemente, in lungo ed in largo. Non cadiamo nell’illusione di essere fuori dall’emergenza sanitaria. C’è bisogno, ora più che mai, di collaborazione e di impegno da parte di tutti. Ciascuno deve fare la propria parte. Non sfiduciamoci e non molliamo. Uniti ce la faremo”.