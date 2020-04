A cura della Redazione

Un nuovo contagio da coronavirus a Torre del Greco e 4 persone guarite. È il bollettino diffuso dal Centro Operativo Comunale. Sono 16 i tamponi di cui si è avuto l'esito il 22 aprile.

Sale così a 22 il numero dei cittadini attualmente positivi, 49 sono i guariti, 20 i deceduti.

Continua, intanto, l’attività di una delle Associazioni di Volontariato a supporto del Centro Operativo Comunale. In mattinata, infatti, sono stati recapitati, a domicilio, agli alunni del Liceo classico “G. de Bottis”, i tablet per partecipare alle attività di didattica online.

“I dati certificati – commenta il sindaco Giovanni Palomba – ci inducono ad importanti riflessioni. È tangibile la percezione di una netta inversione della curva dei contagi. Continuiamo, infatti, a registrare una crescita considerevole del numero di cittadini guariti. Ciò, però, non deve distrarci dal continuare ad adottare le condotte sinora assunte e stabilite dal Governo. È fondamentale continuare nelle azioni di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del virus. Pertanto è necessario - prosegue Palomba - un ulteriore appello ai torresi in vista del ponte del prossimo fine settimana. Stiamo lavorando, infatti, per garantire di concerto con le Forze dell’Ordine il presidio ed il controllo dell’intero territorio al fine di scongiurare possibili situazioni di ingiustificati assembramenti. Continuiamo a resistere. Uniti ce la faremo”.